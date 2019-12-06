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Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.

06.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:35Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.
Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi. Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
(Metin Akyürek/İHA)

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Kaynak: İHA

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