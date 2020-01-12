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Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümünün kırkıncı gününde anma etkinliği düzenlendi.

12.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:18
'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümünün kırkıncı gününde anma etkinliği düzenlendi.
Özdemir'in ailesi tarafından Ordu Cemevi'nde düzenlenen programda, misafirlere lokma ve yemek ikramında bulunuldu.
Ordu Valisi Seddar Yavuz da cemevine gelerek, baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'i yalnız bırakmadı.
Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının ölümünün kırkıncı günü olduğunu belirterek, bugün lokmasını dağıttıklarını söyledi.
Söyleyecek bir şey bulamadıklarını, acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Özdemir, "Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Her gelen bizimle acımızı paylaşıyor." dedi.
Özdemir, bir gazetecinin "Kırk günü aile olarak nasıl geçirdiniz?" sorusu üzerine duygularını şöyle dile getirdi:
"Bu acıya 'zamanla unutulur' deme şansım yok, bu acı asla unutulmayacak. Bizim ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim de aynı şekilde toparlayamadı, ilaçlarla şu anda ayakta duruyor. Gerisini zaman gösterecek. Kızımızın mezarına da kendisinin sosyal medyada paylaştığı sözü yazdırdık, orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o sözü mezar taşına işlettik."
Katil zanlısı Özgür Arduç'un akli dengesinin yerinde olduğu yönündeki rapora ilişkin soru üzerine Özdemir, şunları kaydetti:
"Bence orada (mahkemede) gayet bilinçli hareket etti. Zaten mahkemede bazı şeylerden alıntı yaptı. Ne kadar akıllı olduğu zaten belli oluyordu. Eşim de fark etmişti. Mahkemede, bir tanığın ifadesinden alıntı yaparak kendisinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesinin bozuk olduğuna dair rapor verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor vermezdi zaten. Gayet mantıklı ve akıllı bir kişi."
Özdemir, "Mahkemede de rol mü yaptı?" sorusuna, "Tabii ki" yanıtını verdi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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