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Çeri domatesin fiyatı el yakıyor

Bilecik'te pazar tezgahlarında çeri domates 10, yemeklik domates 4 liradan satılıyor.

25.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26Çeri domatesin fiyatı el yakıyor
'te pazar tezgahlarında çeri domates 10, yemeklik domates 4 liradan satılıyor. Pazar esnafı, fiyat yüksekliğinin mevsimden kaynaklandığını söylüyor.

Bilecik'te sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi domatesin kilosu 4 ile 5 lira arasında satılırken, salatalık ve çeri domates ise 10 liradan satılıyor. Her hafta pazartesi günleri Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazar esnafından Necdet Çekirgeci, mevsim dolayısıyla salatalık ve domates fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Çekirgeci, "Şu an domates ve salatalığın mevsimi olmadığı için bu fiyatlara satılıyor. Evlerin vazgeçilmesi domates 4 ile 5 lira arasında satılırken, bu hafta salatalık 10 liradan satılıyor. Çeri domatesin kilosu ise 10 lirayı buldu. Vatandaşlar yazın kilo kilo aldıkları ürünleri azar azar alıyor. Bizler de müşterilere yok dememek adına tezgahlarımızda bulunduruyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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