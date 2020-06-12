"Çeribaşı" kirazı üreticileri hasat mesaisinde

Edirne'nin Enez ilçesinde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Çin'in yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

12.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:47
Edirne'nin Enez ilçesinde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Çin'in yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
İmece usulü çalışan Çeribaşı köylüleri, hasat sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyuyor ve maske takıyor.
Dalından özenle tek tek toplanan kirazlar kasalara konulduktan sonra firmalar aracılığıyla başta Çin, İngiltere, İtalya ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
Enez Esnaf Odası Başkanı ve kiraz üreticisi İzzet Savuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri kirazın tadının dillere destan olduğunu söyledi.
Köylülerin üretimi özenle gerçekleştirdiklerini belirten Savuran, "Coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Kirazımızın tadı iklim koşullarından dolayı diğerlerine göre daha farklı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile aynı zamanda patent çalışmamız da var. Kirazımızı daha çok tanıtarak daha çok insana ulaşmasını sağlayacağız." dedi.
"500 ton civarında kiraz hasat etmeyi bekliyoruz"
Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç de köyün yerli kirazının gün geçtikçe ün saldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bu yıl 500 ton civarında kiraz hasat etmeyi bekliyoruz. İhracat firmaları alıma başladı. Koronavirüs nedeniyle ürünü toplama noktasında çok sıkıntı yaşadık. Çok şükür salgın hafiflediğinden dolayı biz de gerekli önlemleri aldık. Köylülerimiz burada maskeyle çalışarak kirazı topluyorlar ve mesafe kuralına uyuyorlar. İnşallah sıkıntı olmadan hasadı bitireceğiz."
Meriç, kirazı satın alan 5 firmanın bu ürünleri yurt dışına ihraç ettiğini kaydetti.
Hasada katılan köylülerden Fatma Bülent, kiraz toplamaya sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirterek, "Ağaçlardaki en güzel kırmızı ve iri kirazları topluyoruz. Kirazımızın tadı çok güzel, tatlı." dedi.
Kiraz toplayan Sinem Akıncı ise akşam saatlerine kadar hasadın devam ettiğini anlattı.
Bahçelerde imece usulü çalıştıklarını söyleyen Akıncı, "Güzel, büyük ve kırmızı olanları topluyoruz. Böyle hep birlikte hasat yapmak çok güzel oluyor. Hem muhabbet ediyoruz hem de kirazı topluyoruz." ifadelerini kullandı. ’Çeribaşı’ kirazı üreticileri hasat mesaisinde

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kiraz, Enez, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Maçka Parkı’nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Haberler››Güncel››'Çeribaşı' kirazı üreticileri hasat mesaisinde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:31: Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak - Haber 14:31: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 14:31: Bayburt'ta Koçbayır köyü karantinaya alındı - Haber 14:31: Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii'nde üçüncü cuma - Haber 14:31: Vatandaşlar Eyüp Sultan Camii meydanını doldurdu - Haber 12:32: Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı - Haber 12:25: Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir - Haber 11:46: Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Haberler 11:43: 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi - Haber 10:21: Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi - Haberler