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Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor

Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyorÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesi Aliözü köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina 4'üncü gün de devam etti.

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:25
Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesi Aliözü köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina 4'üncü gün de devam etti. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, eğitimin evde devam etmesi nedeniyle büyükşehirlerden vatandaşların ilçeye akın ettiğini söyleyerek, "Şu an köyler ve ilçemiz, Ramazan ve Kurban bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalık insanı ürkütüyor" dedi.
Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş'in Aliözü köyüne gelen bir kişi İstanbul'a döndükten sonra rahatsızlandı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 100 nüfuslu Aliözü köyü karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye ulaşımın sağlandığı yolda önlem alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekiplerinin köyde şu ana kadar yaptığı kontrollerde vakaya rastlanmadı. Karantinanın 4'üncü gününde jandarmanın köy girişinde önlemleri devam etti. Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da köyde yaşayanlara gıda yardımı yapıldı.
BELEDİYE BAŞKANI: İNSANI ÜRKÜTÜYOR
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, köy girişinde gazetecilere açıklama yaptı. Başkan Sopacı, Aliözü köyünün 4 gündür karantina altında olduğunu ve herhangi bir vakanın olmadığını belirtti. Koronavirüsün tehlikeli bir salgın olduğuna dikkat çeken Sopacı, ilçeye büyükşehirlerden gelen vatandaşlarla ilgili sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Sopacı, şöyle konuştu:
"Okulların tatil olmasıyla beraber vatandaşlarımız büyükşehirlerden Çerkeş'e akın etti. Şu an köyler ve ilçemiz, Ramazan ve Kurban bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalık insanı ürkütüyor. Valiliğimizin almış olduğu kararla ilçemize ve köylerimize geldiğinde 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi. Biz de bu konuda zabıtalarımızla, emniyet müdürlüğümüzle, jandarmamızla uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar diğer köylerimizde bir sorun yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Ancak çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durum. Kesinlikle büyükşehirden ilçemize veya köylerimize geldiyseniz, büyükşehirlerdeki bu virüs vakasından kaçıyorsanız, lütfen ilçelerimizi, köylerimizi, sevdiklerinizi ve vatandaşlarımızı bu işe bulaştırmayın. Eğer onları seviyorsanız başka bir yerden geldiyseniz kendinizi izole edin. İlçemizde koronavirüs vakası yaygın olmaması için tedbirlerimizi her gün alıyoruz."
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Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Çerkeş, Güncel

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Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor
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