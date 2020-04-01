Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesi Aliözü köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina 4'üncü gün de devam etti.
"Okulların tatil olmasıyla beraber vatandaşlarımız büyükşehirlerden Çerkeş'e akın etti. Şu an köyler ve ilçemiz, Ramazan ve Kurban bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalık insanı ürkütüyor. Valiliğimizin almış olduğu kararla ilçemize ve köylerimize geldiğinde 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi. Biz de bu konuda zabıtalarımızla, emniyet müdürlüğümüzle, jandarmamızla uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar diğer köylerimizde bir sorun yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Ancak çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durum. Kesinlikle büyükşehirden ilçemize veya köylerimize geldiyseniz, büyükşehirlerdeki bu virüs vakasından kaçıyorsanız, lütfen ilçelerimizi, köylerimizi, sevdiklerinizi ve vatandaşlarımızı bu işe bulaştırmayın. Eğer onları seviyorsanız başka bir yerden geldiyseniz kendinizi izole edin. İlçemizde koronavirüs vakası yaygın olmaması için tedbirlerimizi her gün alıyoruz."
Kaynak: DHA