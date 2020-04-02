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Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı berber ve kıraathanelerin bir aylık kirasını karşılayacak

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan ilçedeki berber ve kıraathanelerin bir aylık kirasını verecek.

02.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:38
Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı berber ve kıraathanelerin bir aylık kirasını karşılayacak
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan ilçedeki berber ve kıraathanelerin bir aylık kirasını verecek.
Sopacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle mağdur olanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşıyla destek verdiğini söyledi.
İlçe esnafının da zor günler geçirdiğini, bu kapsamda Belediye Meclisinde bazı kararlar aldıklarını anlatan Sopacı, "Belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan ve iş yerlerini hiç açamayan esnaftan 3 ay kira alınmayacak. Faaliyetlerine devam eden esnafın da nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kiraları ertelenerek temmuz ayından sonra 6 aya bölünerek tahsil edilecek." dedi.
Esnafa zor günlerde destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Sopacı, ilçedeki tüm berber ve kıraathanelerin 1 aylık kirasını kendi cebinden karşılayacağını bildirdi.
Çerkeş'e özellikle büyükşehirlerden gelen hemşehrilerinin de kendilerini izole etmeleri isteyen Sopacı, bunun büyük önem taşıdığını kaydetti.
Öte yandan ilçede 19 kıraathane ile 15 berber bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hasan Sopacı, Çerkeş, Güncel
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