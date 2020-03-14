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Çerkeş'te fuhuş operasyonu 1 kişi tutuklandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

14.03.2020 07:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 07:08
Çerkeş'te fuhuş operasyonu 1 kişi tutuklandı
Çankırı 'nın Çerkeş ilçesinde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Çerkeş'te bir evde fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı istihbarat ve araştırma sonuçları neticesinde E.D. isimli şahsın evinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

E.D.'nin ikamet ettiği eve akşam saatlerinde baskın yapan Çerkeş emniyet ekipleri E.D.'yi 'Fuhşa teşvik aracılık ve zorlama' suçlarından gözaltına aldı. Aynı anda evde bulunan 2 yabancı uyruklu kadın ve müşteri olduğu tespit edilen 2 erkek şahıs da yakalandı.

E.D. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankırı, Çerkeş, 3. Sayfa

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