Haberler » Güncel » Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Haber

Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki

Beyoğlu'nda bir araya gelen Çerkesler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslerle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.

23.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:06Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki
'nda bir araya gelen Çerkesler, 'nın Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslerle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.
İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde pankart ve dövizlerle soykırımlara tepki gösteren sloganlar attı.
Çoğulcu Demokratik Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, Yerhov'un açıklamalarının tarihi gerçeklerle ilgili olmadığını belirtti.
Çerkes halkının dünyanın dört bir yanına dağılmış, ana yurdunda azınlığa düşmüş ve toplumsal gücünü büyük ölçüde yitirmiş vaziyette olduğunu anlatan Arslandok, halkın dilini, kültürünü, ulusal varlığını koruyamama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Rusya'nın en büyük soykırım ve sürgünü Çerkeslere uyguladığını, 23 Şubat'ın Çerkes-İnguş halkına uygulanan sürgünün 76. yıl dönümü olduğunu aktaran Arslandok, şunları kaydetti:
"Bu büyük trajediye duyarsız kalmak, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak ve?inkar etmek modern bir devletin yapacağı iş değildir. Soykırımı inkar eden bir devlet, gelecekte de böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı vermektedir."

Aleksey Yerhov, Beyoğlu, Ankara, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:39:04