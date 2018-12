Çerkeşli Köyü İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası'nı Kutlaması

14 Aralık 2018 Cuma 17:10



14 Aralık 2018 Cuma 17:10

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası dolayısı ile Çerkeşli Köyü İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.12-18 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde ilkokullarda kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısı ile öğrenciler ve aileleri, getirdikleri yöresel yemekleri ve ürünleri öğretmenleri ile birlikte yedi. Çerkeşli Köy İlkokulundaki etkinliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ülkemizde uzun yıllardır kutlanan, yerli malını almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinliktir. Bundan dolayı ihtiyaçlarımızı daha çok milli kaynaklarımızdan karşılamalıyız, bu gün yurdumuzda her türlü araç-gereç yerli ve milli imkanlarla yapılmakta topraklarımızda her türlü ürün yetiştirilmektedir. Ülke olarak dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmış durumdayız. Bunun için her yurtsever vatandaşımızın bu konuda duyarlı olması, yerli malı kullanmaya özen göstermesi ve ülkesine sahip çıkması gerekmektedir" dedi.Ekinci, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Sahipsiz memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" dizlerini hatırlatarak bu önemli haftanın tüm okullarda coşku ile gerçekleşeceğini söyledi. - BİLECİK