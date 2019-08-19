Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çerkezköy'de alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

19.08.2019 18:42 Çerkezköy'de alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

Çerkezköy Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Kaymakam Abban'ın başkanlığında yapılan ilçe güvenlik kurulu toplantısına, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkan Vekili Beytullah Coşkun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan Sefa Yörükoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve açık kapı personeli katıldı. - TEKİRDAĞ

Selami Abban, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:55   Hırsızlık zanlıları tutuklandı
19:54   Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı
19:51   Bahçeye çıkan kadını sarmaşıkların arasından çıkan yılan soktu
19:40   Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu
19:37   Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu
19:27   Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
19:20   Gediz'i kirleten iki işletmeye 238 bin TL'lik ceza