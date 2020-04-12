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Çerkezköy'de balkonda unutulan köpeği itfaiye kurtardı

Çerkezköy ilçesinde bir evin balkonunda unutulan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:12
Çerkezköy'de balkonda unutulan köpeği itfaiye kurtardı
Çerkezköy ilçesinde bir evin balkonunda unutulan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Akyol Sokak'taki bir binanın ikinci katında mahsur kalan köpeği görenler, durumu, Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezine bildirdi.
İtfaiye ve zabıta ekipleri, günlerdir aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeği, itfaiye merdiveninin yardımıyla bulunduğu yerden aldı.
Ardından mama verilen köpek, Çerkezköy Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, İtfaiye, Güncel
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