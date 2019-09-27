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Çerkezköy'de bazı vatandaşlar geceyi sokak ve parklarda geçirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar geceyi sokak ve parklarda geçirdi.

27.09.2019 08:36Çerkezköy'de bazı vatandaşlar geceyi sokak ve parklarda geçirdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar geceyi sokak ve parklarda geçirdi.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, parklar ve açık alanlara çadır kurdu.
Yıldırım Beyazıt, Gazi Osman Paşa ve Bağlık mahallelerinde vatandaşlar, evlerinden getirdikleri halı ve battaniyelerin üzerine oturarak sabahın olmasını bekledi.
Çerkezköy Kent Park'ta da bazı vatandaşlar belediye kulübelerinde geceledi.

Marmara Denizi, Çerkezköy, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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