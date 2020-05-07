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Çerkezköy'de berberler dezenfekte edildi

Çerkezköy ilçesinde 11 Mayıs'ta açılması planlanan berber, kuaför ve güzellik salonları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Çerkezköy'de berberler dezenfekte edildi
07.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:24
Çerkezköy ilçesinde 11 Mayıs'ta açılması planlanan berber, kuaför ve güzellik salonları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 211 işletmeyi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Vahap Akay, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazartesi günü açılacak olması nedeniyle ekiplerin ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yaptığını söyledi.
Akay, bugün başlayan çalışmaların 12 Mayıs'a kadar tamamlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vahap Akay, Çerkezköy, Kuaför, Güncel, Haber

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