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Çerkezköy'de çocukların sahip çıktığı yaralı martı tedaviye alındı

Çerkezköy ilçesinde çocuklar tarafından sokakta yaralı bulunan martı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

21.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:04Çerkezköy'de çocukların sahip çıktığı yaralı martı tedaviye alındı
ilçesinde çocuklar tarafından sokakta yaralı bulunan martı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki Gürkan Beler ve 15 yaşındaki Göktuğ Buğra , sokakta oynarken ayaklarından iple birbirine bağlanmış iki martı gördü.
Çocukların ipi çözmesinin ardından martılardan biri uçarak gözden kayboldu.
Diğer martının kanadından yaralı olduğunu fark eden çocuklar, bir balıkçıya götürdükleri kuşu balıkla besledi.
Ardından çocukların girişimleriyle Çerkezköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen yaralı martı tedaviye alındı.
Martının tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Çerkezköy, Subaşı, Güncel

Kaynak: AA

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