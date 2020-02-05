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Çerkezköy'de depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor

Çerkezköy ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı.

05.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:04Çerkezköy'de depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor
ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı.
İlkokulunda yapılan karot testinde binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi.
Okul binası, çevrede alınan tedbirlerin ardından yıkıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin , yaptığı açıklamada, depreme dayanıksız binaların yıkımına Kızılpınar Atatürk İlkokulu ile başladıklarını söyledi.
Bugün de Veliköy İlkokulunun yıkımını tamamladıklarını anlatan Gümüş, "Hemen bu okulun yanında 21 derslikli Bakanlığımızın Temel Eğitim Yatırım Programına dahil ettiği okulumuzun yapımının büyük bir bölümü bitti. Burada eğitim gören öğrencilerimiz Veliköy Belediyesi Ortaokulunda eğitimlerine devam ettikten sonra yeni yapılan okulumuza geçecekler." dedi.

Çerkezköy, Veliköy, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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