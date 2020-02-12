Haberler » Güncel » Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Haber

Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Çerkezköy ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

12.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:42Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, ve 'daki depremzedelere gönderildi.
Kampanya kapsamında son iki günde toplanan 903 koli kuru gıda, tıra yüklendi.
Yardım tırı, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından deprem bölgesine gönderildi.
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından verilen talimatlar doğrultusunda kampanya çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
Abban, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.
Programa, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay, Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katıldı.

Çerkezköy, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:35:20