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Çerkezköy'de depremzedeler için yardım kampanyası

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çerkezköy'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

26.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:30Çerkezköy'de depremzedeler için yardım kampanyası
Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve 'da meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar dileyen Akay, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın şu anda acil olarak hazır gıda, battaniye, giysi, bot, ısıtıcı, çocuk bezi vs. gibi temel yardım malzemelerine ihtiyaçları var. Elazığ ve Malatya'nın yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Çerkezköy'den de depremzedelere yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız hazırladıkları yardımları belediyemiz hizmet binasına getirebilir. Yardımlar yarın akşam deprem bölgesine gönderilecek" dedi.

Çerkezköy, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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