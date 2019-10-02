Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çerkezköy'de derede erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

02.10.2019 00:58Çerkezköy'de derede erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında bulunan tarladan geçen bazı vatandaşlar derede bir erkek cesedi ile karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile ceset bulunduğu dereden çıkarıldı. 2 haftalık olduğu iddia edilen ceset ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
06:06 Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı
04:00 Eyüpsultan'da kadın cinayeti
03:55 Tartıştığı eşini falçata ile öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu
03:48 Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı
03:28 İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi
03:23 Adana'da gece yarısı bir eve EYP'li saldırı
03:21 Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu