21 Kasım 2018, 09:10
»»

Çerkezköy'de Halı Dokuma Kursları İlgi Görüyor

Çerkezköy

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokumacılığı kursuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokumacılığı kursuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş el dokuma halı kursları haftanın 7 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans üzerinden devam ediyor.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda açılan üç ayrı atölyede kursiyerler, usta eğitmenler eşliğinde belirlenen motifleri ilmek ilmek halı haline getiriyor. Sabah,Tekirdağ,Halk Eğitimi Merkezi,Çerkezköy
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:10