Çerkezköy'de Halı Dokuma Kursları İlgi Görüyor

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokumacılığı kursuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.
Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş el dokuma halı kursları haftanın 7 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans üzerinden devam ediyor.
Cumhuriyet Ortaokulu'nda açılan üç ayrı atölyede kursiyerler, usta eğitmenler eşliğinde belirlenen motifleri ilmek ilmek halı haline getiriyor.
Sabah,Tekirdağ,Halk Eğitimi Merkezi,Çerkezköy
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:10