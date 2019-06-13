13.06.2019 20:21
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Çerkezköy'de halk toplantısı yapıldı

Çerkezköy

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muteber Kuralay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nuray Koç, İlçe Belediyesini temsilen Yıldırım Beyazıt Mahalle Sorumlusu, Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı İrfan Akem, ve Açık Kapı Personeli katıldı. Vatandaşların sorun ve önerileri dinlenerek, sorunların çözümü konusunda nelerin yapılabileceği vatandaşlara anlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Yıldırım Beyazıt, Çerkezköy, Yaşam

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