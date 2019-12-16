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Çerkezköy'de korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

16.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:49Çerkezköy'de korkutan yangın
'ın ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Çerkezköy İlçesi Fatih Mahallesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede neden olurken yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi üzerine kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çıkan yangın maddi hasara sebep oldu. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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