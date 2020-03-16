Çerkezköy'de koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları
Çerkezköy Belediyesi cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
16.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:54
Çerkezköy Belediyesi cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kent genelinde ilaçlama çalışmasına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Çerkezköy Belediyesi hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, spor kompleksleri, ibadethanelerde ilaçlama çalışması yapıldı.
Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini kaydederek, vatandaşların da kişisel hijyen tedbirlerine uymalarını ve yetkililerin yapacağı uyarıları dikkate almalarını istedi.
Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kent genelinde ilaçlama çalışmasına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Çerkezköy Belediyesi hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, spor kompleksleri, ibadethanelerde ilaçlama çalışması yapıldı.
Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini kaydederek, vatandaşların da kişisel hijyen tedbirlerine uymalarını ve yetkililerin yapacağı uyarıları dikkate almalarını istedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çerkezköy, Güncel
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