Çerkezköy'de minik öğrenciler için "e-kütüphane" oluşturuldu
Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu.
17.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:06
Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu.
Azize Şahap Bozkurt Anaokulu, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan "e-kütüphane" ile minik öğrenciler PDF dosyası şeklinde görüntülenebilen kitaplardan faydalanabilecek.
Okul yönetimi kütüphaneye iki günde bir yeni kitap ekleyecek.
Azize Şahap Bozkurt Anaokulu, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan "e-kütüphane" ile minik öğrenciler PDF dosyası şeklinde görüntülenebilen kitaplardan faydalanabilecek.
Okul yönetimi kütüphaneye iki günde bir yeni kitap ekleyecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Şahap Bozkurt, Çerkezköy, Güncel
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