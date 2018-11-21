Çerkezköy'de Öğrenciler Fidan Dikti

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde öğrenciler fidan dikim etkinliği düzenledi.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
öğrencileri, öğretmenleriyle Veliköy Organize Sanayi Bölgesi
içinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikti.
Etkinliğe, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban
, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Volkan Torun
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş
, Çerkezköy Orman İşletme Şefi Ayşegül Demircan, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan
, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Okul müdürü Necati Yener, etkinliği bu yıl ikinci kez düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe katılan öğrencilere "Fidan Dikim Sertifikası" verildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:06