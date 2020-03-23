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Çerkezköy'de öğrenciler maske üretecek

Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde 2 bin 500 "N95" maske üretimi yapılacağı bildirildi.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Çerkezköy'de öğrenciler maske üretecek
Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde 2 bin 500 "N95" maske üretimi yapılacağı bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karara göre, okulun eksikliklerini tamamlanıp ek kısa zamanda üretime geçileceğini söyledi.
Gümüş, sadece maske ile sınırlı kalmadıklarını, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümünde de ciddi bir üretim olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ortam dezenfektanı üretip piyasaya sunduktan sonra okullarımız da ihtiyaçlarını buradan karşılamaya başladı. Silivri Cezaevinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine, 3. Zırhlı Tugay Komutanlığından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kadar okulumuz tarafından ihtiyaçlar karşılanıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmur Özer Bey'in açıklamasından sonra Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Anadolu Lisesi yakın zamanda üretime başlayacak."
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu da "Önümüzdeki haftalarda Bakanlığımız tarafından makine kurulumumuz olacak. Günlük 2 bin 500 üretim kapasitesiyle piyasa ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Çerkezköy, Güncel

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