Çerkezköy'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 100 gram esrar ele geçirildi.
16.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:14
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçe girişindeki denetleme noktasında bir otomobili durdurdu.
Aramada, koltuk kılıflarının içerisine gizlenmiş kullanıma hazır 100 gram toz esrar ele geçirdi.
Sürücü B.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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