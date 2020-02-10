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Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu

Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.

10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:25Çerkezköy'de sürücü adayları için
'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş e-ehliyet sınav merkezini ziyaret ederek hazırlıkları denetledi.

Sürücü adayları sınav tarihlerinde sınava Cumhuriyet İlkokulu'ndaki salondan katılabilecek. Sürücüler daha önce sınavlar için Süleymanpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordu.

Çerkezköy, Güncel

Kaynak: AA

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