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Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

09.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:33Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
'ın ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan teknik takip sonucu E.K. isimli şahıs yakalandı.

ekiplerince yakalanan E.K. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bir miktar, eroin, bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği öne sürülen 495 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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