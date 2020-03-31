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Çerkezköy'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira nakdi yardımda bulundu.

31.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:48
Çerkezköy'den
Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira nakdi yardımda bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya ilçedeki tüm okulların destek verdiğini belirtti.
Eğitim camiası olarak okul yöneticileri başta olmak üzere bu kampanyaya iki saatte 50 bin lira topladıklarını ifade eden Gümüş, "Bu sadece başlangıç, sadaka belayı def eder. Rabb'im milletimizi, memleketimizi her türlü bela ve musibetlerden korusun. Değerli okul yöneticilerimiz, saygıdeğer öğretmenlerim. İyi ki varsınız. Rabb'im sağlıklı günlerde cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle bizleri okullarımızda yeniden buluştursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Güncel
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