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Çerkezköy'den deprem bölgesine yardım

Çerkezköy Kaymakamlığının koordinesinde toplanan bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

28.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:36Çerkezköy'den deprem bölgesine yardım
Kaymakamlığının koordinesinde toplanan bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.
Kaymakam Atilla Selami Abban, yardım tırı 'a gönderilmeden önce belediye meydanında düzenlenen programda yaptığı açıklamada, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.
Depremden etkilenen vatandaşlara yardım için kampanyalar düzenlendiğini belirten Abban, şöyle konuştu:
"Nakdi yardımlarımız üç kamu bankasına direkt yapılabilmektedir. Ayni yardımlar ile ilgili ilçemizde komisyon oluşturduk. Ayni yardımlar hiç kullanılmamış olmak kaydıyla ısıtıcı, yine hiç kullanılmamış olmak kaydıyla giyim eşyası, daha çok bebek bezi, battaniye, kazak, bot, mont ve kaban tercih ediyoruz. Gıda konusunda ise paketlenmiş kuru gıdalar tercihimiz."
Programa Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de katıldı.

Çerkezköy, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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