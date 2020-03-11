Çerkezköy'den kısa kısa
Çerkezköy ilçesinde hastalıkları önlemek amacıyla okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
11.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:22
Çerkezköy ilçesinde hastalıkları önlemek amacıyla okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, yaptığı açıklamada, hijyen solüsyonlarının ilçedeki Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden temin edildiğini belirtti.
İlçede hafta sonuna kadar dezenfekte çalışmalarının tamamlanacağını dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:
"Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını tüm Türkiye'de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretimi yapmaya başladı. Hafta sonuna kadar tüm okullarımızda uygulama tamamlanmış olacak."
Çerkezköy'de kafe ve restoranlar denetlendi
Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.
Kaymakam Atilla Selami Abban'nın katıldığı denetimler belediye, İlçe Sağlık, Emniyet ve Tarım ve Orman müdürlüklerinin ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Denetimlerde kapalı alanda tütün tüketimi yapılıp yapılmadığı kontrol edildi ve iş yeri sahipleri konuyla ilgili bilgilendirildi.
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, yaptığı açıklamada, hijyen solüsyonlarının ilçedeki Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden temin edildiğini belirtti.
İlçede hafta sonuna kadar dezenfekte çalışmalarının tamamlanacağını dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:
"Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını tüm Türkiye'de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretimi yapmaya başladı. Hafta sonuna kadar tüm okullarımızda uygulama tamamlanmış olacak."
Çerkezköy'de kafe ve restoranlar denetlendi
Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.
Kaymakam Atilla Selami Abban'nın katıldığı denetimler belediye, İlçe Sağlık, Emniyet ve Tarım ve Orman müdürlüklerinin ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Denetimlerde kapalı alanda tütün tüketimi yapılıp yapılmadığı kontrol edildi ve iş yeri sahipleri konuyla ilgili bilgilendirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hüseyin Gümüş, Çerkezköy, Gümüş, Güncel
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