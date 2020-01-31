Haberler » Güncel » Çerkezköy'den Malatya'daki depremzedelere yardım - Haber

Çerkezköy'den Malatya'daki depremzedelere yardım

Çerkezköy ilçesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, deprem bölgesine gönderildi.

31.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:58Çerkezköy'den Malatya'daki depremzedelere yardım
ilçesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, deprem bölgesine gönderildi.
Çerkezköy Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Abban, şöyle konuştu:
"Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Ayni yardımlarla ilgili komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası (Battaniye, kazak, bot, mont) kabul ediliyor. Paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bir hafta içerisinde ikinci tırımızı bugün gönderiyoruz. Destek olan sanayicilerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."
Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından yardım tırı 'ya yola çıktı.

Çerkezköy, Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:36:32