Çerkezköy'e Termik Santral Yapılmayacak

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Kapaklı
sınırları içerisinde yapımı planlanan termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirildi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili
Mustafa Yel, Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapımı planlanan termik santralin teknik nedenlerden dolayı yapımından vazgeçildiğini duyurdu.
Son günlerde sürekli Tekirdağ kamuoyunu meşgul eden Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarca mevkisinde yapılması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili olarak, Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop
, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK ve MYK
Üyesi Çiğdem Koncagül
'ün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirildi. - TEKİRDAĞ
Çiğdem Koncagül,Kapaklı,Tekirdağ,Çerkezköy
14 Aralık 2018 Cuma 09:56