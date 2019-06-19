Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda prestijli yenilik

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yurtiçi Fuar Takvimi'nde yer alma hakkı kazandı.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: "Trakya Bölgesinde bir ilk olarak 2017 yılında 40 katılımcı firma ile kapılarını açan ve bu yıl 3.'sünü düzenleyeceğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, TOBB Yurtiçi Fuar Takvimine girmiş bulunmaktadır. Bu prestijli yenilikle birlikte hem fuarımız ulusal ve uluslararası arenada bilinirlik kazanacak hem de fuarımızda ağırlayacağımız konuklarımıza bölgemizi ve üretim alanlarımızı tanıtma fırsatı bulacağız. Bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amacıyla düzenlemeye başladığımız fuarımızın, TOBB Yurtiçi Fuar Takvimine girmesiyle ulusal ve uluslararası tedarik zinciri oluşturma noktasında önemli bir fuar haline gelmesi en büyük hedefimiz. Bu vesileyle 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Alanında düzenlenecek olan fuarımıza üyelerimizi davet ediyorum. Bölgemizin fark oluşturması için birlik içerisinde çalışmanın gerekliliğine inanıyor, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA