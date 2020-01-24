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Çerkezköy Nüfus Müdürlüğünün çalışma saatleri değişti

Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü, yıl sonuna kadar hafta içi saat 18.00'a kadar açık kalacak.

24.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:56Çerkezköy Nüfus Müdürlüğünün çalışma saatleri değişti
İlçe Nüfus Müdürlüğü, yıl sonuna kadar hafta içi saat 18.00'a kadar açık kalacak.
İlçe Nüfus Müdürlüğü, kimlik, ehliyet, pasaport ve adres değişikliği işlemleri için yoğun mesai harcıyor.
Yoğunluk yaşanan müdürlükte mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Daha önce 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren müdürlük, hafta içi 31 2020 tarihine kadar 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.
Müdürlüğün 2019 verilere göre 39 bin 638 yeni çipli kimlik kartı işlemi yapıldı.
Ayrıca 9 bin 565 ehliyet, 2 bin 667 umuma mahsus pasaport başvuru işlemi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürlüğünün yaptığı en yoğun işlerden biri de adres beyanı oldu.
Çerkezköy'e yeni gelen veya adresinde değişiklik yapan vatandaş adres beyanı için müdürlüğe başvurdu.
Bu kapsamda geçen yıl 15 bin 834 adres beyan işlemi yapıldı. Ayrıca 3 bin 52 yerleşim yeri belgesi işlemi gerçekleştirildi.

Çerkezköy, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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