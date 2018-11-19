Çerkezköy Osb'de Scada Takibi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) kurulan SCADA sistemiyle fabrikaların elektrik, su, doğal gaz ve atık su gibi kullanımları anbean takip ediliyor.
Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SCADA sistemini uygulayan Türkiye
'deki ilk organize sanayi bölgesi olduklarını anlattı.
Çerkezköy OSB'de Türkiye'nin önde gelen firmaların fabrikalarının bulunduğunu, bölgede 80 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Sözdinler, "Organize sanayi bölgeleri içinde bir ilki gerçekleştirdik. Kurduğumuz SCADA sistemi bünyesinde 357 kamera ile tüm OSB'nin caddelerini ve tesislerini incelemek mümkün. Bunun sayesinde olası yangın, kaza, hırsızlık olaylarına anında müdahale edebiliyoruz." dedi.
Sözdinler, sistemin en önemli özelliğinin tek merkezden sanayicilerin tüm tüketim kalemlerini kontrol etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"SCADA sistemi, sanayicilerin kullandığı elektrik, su, doğal gaz ve atık su kullanımlarını anlık görüp ölçüyor. Bu anlık ölçümleri hem biz hem de sanayici görebiliyor. Sistem arıza verdiğinde, ölçüm kesildiğinde alarm veriyor ve anında söz konusu firma ile temasa geçiyoruz. Sistem ile sanayicilerin kuyudan çektiği suyu dahi görüyoruz. Çok kapsamlı bir sistem. Pek çok organize sanayi bölgesi sistemle ilgili bizden bilgi istedi. Türkiye'nin farklı yerlerindeki sanayi bölgelerine de sistemle ilgili bilgi veriyoruz. Bir anlamda diğer sanayi bölgelerine teknoloji danışmanlığı yapıyoruz."
Sistemin şeffaflığı sayesinde faturalara itirazların da ortadan kalktığını dile getiren Sözdinler, anlık ölçümün sayaç okuma ile ilgili personel kullanımını da ortadan kaldırdığını sözlerine ekledi.
Organize Sanayi Bölgesi,OSB,Çerkezköy
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:36