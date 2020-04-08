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Çerkezköy OSB'de üretim devam ediyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, işletmelerin önemli bir bölümünün üretimlerine devam ettiğini bildirdi.

08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:52
Çerkezköy OSB'de üretim devam ediyor
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, işletmelerin önemli bir bölümünün üretimlerine devam ettiğini bildirdi.
Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, ÇOSB yönetimi olarak katılımcı firmalara kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, elektrik, su, doğal gaz, atık su, altyapı ve üst yapı hizmetlerini sunduklarını belirtti.
Sanayicilere sunulan hizmetleri gelişmiş standartlarda, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme gayreti içerisinde olduklarını aktaran Sözdinler, "Güncel ve ihtiyaç olduğunu gördüğümüz diğer konularda da hemen aksiyon alarak, uygulama geliştirmeye gayret ediyoruz. Salgının gündemimize girdiği ilk günden bu yana hem bölge çalışanlarımıza hem de katılımcı firmalarımıza güncel bilgileri sunmaya çalıştık. Firmalarımıza alınan kararlar doğrultusunda kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilmesi konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadelerini kullandı.
Sözdinler, Türkiye'nin bu zor günleri en kısa sürede atlatması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Katılımcı firmalarımıza sunduğumuz bilgiler ve yaptığımız bilgi aktarımı sadece tavsiye boyutundadır ve bölgemizdeki işletmelerin üretime devam etme kararları, üretim esnasında alınacak izolasyon önlemleri, fabrikaların kendi iç düzenlemeleri ve iç uygulamalarıdır. Bu konuda yönetim olarak herhangi bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. İçinde yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde bölgemiz fabrikalarında ilaç ve sağlık ekipmanları üretiminde yeni olumlu gelişmelerin de yaşandığını sevinçle ifade etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de ülkemizin genel ekonomisi açısından üretim ve ihracatın da bir taraftan devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Temennimiz el birliğiyle bu zor günlerin en kısa sürede geçmesidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Eyüp, Güncel
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