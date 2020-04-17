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Çerkezköy TSO'dan ailelere destek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Oda tarafından korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ailelere verilmek üzere hazırlanan erzak paketlerini ilçe kaymakamlıklarına teslim etti.

17.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:25
Çerkezköy TSO'dan ailelere destek
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Oda tarafından korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ailelere verilmek üzere hazırlanan erzak paketlerini ilçe kaymakamlıklarına teslim etti.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ailelere verilmek üzere Oda tarafından hazırlanan erzak paketlerini Çerkezköy Kaymakamlığı, Kapaklı Kaymakamlığı ve Saray Kaymakamlığına teslim etti. Gerçekleştirilen erzak teslim törenine Çerkezköy'de Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kapaklı'da ise Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu katıldı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Çerkezköy TSO olarak, tüm dünyayı olduğu gibi bölgemizi de etkisi altına korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen ailelerimizi Kaymakamlıklarımız vasıtasıyla tespit ettik. Odamız tarafından hazırlanan erzak paketlerimiz Vefa Sosyal Destek Grupları ve Meclis üyelerimiz tarafından ailelerimize teslim ediliyor. Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Ailelerimize bir nebze de olsa yardımımız dokunduysa ne mutlu bizlere" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Yaşam
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