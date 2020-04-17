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Çerkezköy TSO'dan gizli kahramanlara siperlik desteği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Oda hizmet bölgesinde bulunan sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve basın mensuplarına yüz koruyucu vizör siperlik desteğinde bulundu.

17.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:27
Çerkezköy TSO'dan gizli kahramanlara siperlik desteği
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Oda hizmet bölgesinde bulunan sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve basın mensuplarına yüz koruyucu vizör siperlik desteğinde bulundu.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen ve Murat Narçın, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Hülya Mert Oda hizmet bölgesinde bulunan Çerkezköy- Kapaklı ve Saray Devlet Hastaneleri, Özel Optimed Hastanesi, Özel İrmet Hospital, Çerkezköy-Kapaklı ve Saray İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıkları ve üç ilçe basın kuruluşlarına yüz koruyucu vizör siperlikleri teslim etti.

Oda Heyeti burada yaptığı açıklamada, "Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kendilerini korona virüse karşı siper ederek bizleri korumak ve bilgilendirmek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve basın mensuplarımıza Çerkezköy TSO olarak hem teşekkür etmek istedik hem de yüz koruyucu vizör siperliklerimizi kendilerine takdim ettik. Hepimizin sağlığı, güvenliği ve haber alma hakkı onlara emanet. Verdikleri bu insanüstü çaba için kendilerine teşekkür ediyor ve onların da bir an önce ailelerine kavuşabilmeleri için 'Evde Kal Türkiye' diyoruz" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Yaşam
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