Çerkezköy TSO, ekonomiye güç katan kadınlarla buluştu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 6. Meslek Komitesi Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti düzenledi.
10.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:23
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 6. Meslek Komitesi Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti düzenledi.
Çerkezköy TSO 6. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Duran, Başkan Yardımcısı Nazan Çoban, Komite Üyesi Ramazan Tahir Eke ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti programında Barel Makine Firma Yöneticisi Zöhre İrdem ile görüştü. Başarı hikayesini Komite üyeleri ile paylaşan iş kadını Zöhre İrdem 20 yıldır iş hayatında olduğunu belirterek, "Aslında torna makine bölümü mezunuyum. Mesleğime teknik ressamlıkla başladım. Son 14 yılı kendi iş yerimde olmak üzere 20 yıldır iş hayatındayım. Bugün burada olmamda en büyük etken babamın eğitim hayatıma olan desteğidir. Babamın beni meslek lisesine yönlendirmesi, aslında hayatıma şekil verdi" dedi. Komite Başkanı Ayhan Duran, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Komitemizle başarılı iş kadınlarımızı ziyaret etmek ve onlara emeklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Sizin nezdinizde emek veren, ekonomiye can katan bunun yanında bizleri doğuran ve büyüten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi.
Kendinizi sürekli geliştirin
Komite üyeleri, programın devamında İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Alkan ile görüştü. Başarılı iş kadını Tijen Alkan, "İnan Makine bir aile şirketi olduğu için aslında bu işin içinde büyüdüm diyebilirim. Ama kendimi bildim bileli diğer aile üyelerim gibi bu şirket için ne yapabilirim düşüncesini hiç aklımdan çıkarmadım. Dış ticarete hakim olmak için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü okudum. Ancak bunu da yeterli bulmadım, mali işlere hakim olmak için de İşletme yüksek lisansımı yaptım. Tabi iş okumakla bitmiyor, kendinizi sürekli geliştirmeniz, yeni kurslar almanız, hobiler edinmeniz de şart" dedi.
Mücadele etmekten korkmayın
"Babamın kız-erkek ayrımı yapmadan eğitimimize destek olması en büyük şansımız" diyen Alkan kadınlara,
"Mücadele ruhunu asla bırakmayın. Kendinize bir hedef koyun ve yılmadan çalışın. Arkasında durduğunuz işin, mutlaka devamı geliyor. ve hiçbir şey için geç olmadığını unutmayın, önemli olan gerçekten istemeniz" mesajını verdi. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy TSO 6. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Duran, Başkan Yardımcısı Nazan Çoban, Komite Üyesi Ramazan Tahir Eke ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti programında Barel Makine Firma Yöneticisi Zöhre İrdem ile görüştü. Başarı hikayesini Komite üyeleri ile paylaşan iş kadını Zöhre İrdem 20 yıldır iş hayatında olduğunu belirterek, "Aslında torna makine bölümü mezunuyum. Mesleğime teknik ressamlıkla başladım. Son 14 yılı kendi iş yerimde olmak üzere 20 yıldır iş hayatındayım. Bugün burada olmamda en büyük etken babamın eğitim hayatıma olan desteğidir. Babamın beni meslek lisesine yönlendirmesi, aslında hayatıma şekil verdi" dedi. Komite Başkanı Ayhan Duran, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Komitemizle başarılı iş kadınlarımızı ziyaret etmek ve onlara emeklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Sizin nezdinizde emek veren, ekonomiye can katan bunun yanında bizleri doğuran ve büyüten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi.
Kendinizi sürekli geliştirin
Komite üyeleri, programın devamında İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Alkan ile görüştü. Başarılı iş kadını Tijen Alkan, "İnan Makine bir aile şirketi olduğu için aslında bu işin içinde büyüdüm diyebilirim. Ama kendimi bildim bileli diğer aile üyelerim gibi bu şirket için ne yapabilirim düşüncesini hiç aklımdan çıkarmadım. Dış ticarete hakim olmak için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü okudum. Ancak bunu da yeterli bulmadım, mali işlere hakim olmak için de İşletme yüksek lisansımı yaptım. Tabi iş okumakla bitmiyor, kendinizi sürekli geliştirmeniz, yeni kurslar almanız, hobiler edinmeniz de şart" dedi.
Mücadele etmekten korkmayın
"Babamın kız-erkek ayrımı yapmadan eğitimimize destek olması en büyük şansımız" diyen Alkan kadınlara,
"Mücadele ruhunu asla bırakmayın. Kendinize bir hedef koyun ve yılmadan çalışın. Arkasında durduğunuz işin, mutlaka devamı geliyor. ve hiçbir şey için geç olmadığını unutmayın, önemli olan gerçekten istemeniz" mesajını verdi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çerkezköy TSO, ekonomiye güç katan kadınlarla buluştu
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Çerkezköy, Tekirdağ, 8 Mart, Ekonomi
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