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Çerkezköy TSO Meclisi toplandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

20.08.2019 18:29 Çerkezköy TSO Meclisi toplandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında Temmuz ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Söz konusu gündem maddesinin ardından 2'nci gündem maddesi olarak Çerkezköy TSO'nun 6 aylık faaliyetleri hakkında Meclis Üyelerine bilgilendirme yapıldı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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