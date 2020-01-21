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Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

21.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:38Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı
Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis toplantısında 2019 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Söz konusu gündem maddesinin ardından 3'üncü gündem maddesi olarak 2019 yılı gelir-gider cetveli, bilanço ve gelir cetveli ibrası gerçekleştirildi. Meclis üyeleri tarafından görüşülen gündem maddesi, oylanarak kabul edildi. Dolaşım belgeleri satış ve onay fiyatlarının da son gündem maddesi olarak konuşulduğu toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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