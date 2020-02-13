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Çerkezköy TSO, Özbekistan'a iş gezisi düzenliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e iş gezisi programı düzenliyor.

13.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:32Çerkezköy TSO, Özbekistan'a iş gezisi düzenliyor
'ın ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 'ın başkenti 'e iş gezisi programı düzenliyor.

Hizmet sınırları içerisinde yer alan firmaların ihracat oranlarının artması, hiç ihracat yapmamış firmaların ise hedef pazarlarını belirleyerek hedef müşterileri ile görüşmeleri için dış ticaret hizmeti veren Çerkezköy TSO, ihracat ağını genişletmek amacıyla 6 – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e iş gezisi organizasyonu düzenliyor. Çerkezköy TSO'dan konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "KOSGEB destekli düzenlenecek olan iş gezisi için KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve diğer gerekliliklerini yerine getiren üyeler, destek alabilecek. Özbekistan İş Gezisinde, katılımcıların sektörlerine yönelik firmalar ile ikili iş görüşmeleri, kurum ve sanayi tesis ziyaretleri olacak" denildi. - TEKİRDAĞ

Özbekistan, Çerkezköy, Tekirdağ, Taşkent, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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