Çermik'te Bağımlıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır
'ın Çermik
İlçe Sağlık Müdürlüğünün "Bağımlıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Kaymakam Nazlı Demir
başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen kurul toplantısına, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kıran, İlçe Jandarma
Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Baş Komiser Mehmet Karamedemir, Sağlık Müdürü Dr. Melih Akay Arslan, Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan
, Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden, Gençlik Hizmetleri personeli Azize Dalkılıç, Müftü
Vekili Mehmet Ali Varol
, Zabıta
Müdürü İhsan Akdağ
ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İskender
Çakır katıldı.
Toplantıda, Çermik genelinde bağımlılık ile mücadele çalışmalarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Kurum ve kuruluşların kendi sorumluluk alanlarında olan konular hakkında yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında kurul başkanı ve üyelerine bilgiler verildi. Sağlık Müdürü Dr. Melih Akay Arslan, sadece kendilerinin yapacakları çalışmalarla neticeye ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma planı çıkarıp bu doğrultuda hareket edersek uyuşturucu, sigara ve alkolle mücadele edebiliriz" dedi. - DİYARBAKIR
Nazlı Demir,Diyarbakır,Çermik
15 Kasım 2018 Perşembe 13:51