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Çermik'te cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentteki cadde ve sokakları dezenfekte edip steril hale getirdi.

13.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:43
Çermik'te cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Diyarbakır 'ın Çermik İlçe Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentteki cadde ve sokakları dezenfekte edip steril hale getirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Çermik Belediyesi ekipleri de korona virüsü önleme noktasında kentteki cedde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Hummalı çalışmanın ardında sokaklar temizlenirken Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ekiplere teşekkür etti. Başkan Karamehmetoğlu, "Ülkemizin salgın ile mücadele etmeye başladığı günden bu yana zaman ve mesai gözetmeden Çermiklilere fedakarca hizmet eden belediyemizdeki değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sürekli olarak temizlediğimiz cadde ve sokaklarımızı iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de dezenfekte ederek steril hale getirdik" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Çermik, Wuhan, Güncel
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