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Çermik'te evde uyuşturucuya tutuklama

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, polis tarafından arama yapılan evde 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:06Çermik'te evde uyuşturucuya tutuklama

DİYARBAKIR'ın ilçesinde, polis tarafından arama yapılan evde 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Yılmaz A.'nın Çukur Mahallesi'nde bulunan evinde savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada, paket halinde 6 kilo 900 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 28 kurşun ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, Yılmaz A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



Çermik, Güncel

Kaynak: DHA

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