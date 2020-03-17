Çermik'te silahlı saldırı: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, tarlada çalışan baba ve kızı silahlı saldırıya uğradı.
17.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:37
Diyarbakır 'ın Çermik ilçesinde, tarlada çalışan baba ve kızı silahlı saldırıya uğradı. Olayda baba ve kızı hayatını kaybetti.
Olay, Çermik ilçesi Bayırbağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl yaşanan ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavganın ardından Selahattin Özkahraman ailesi ile birlikte ilçeyi terk etti. Yaklaşık bir yıl sonra dönen Selahattin Özkahraman, kızı Suriye Özkahraman ile birlikte köylerindeki bahçede budama işlemine girişti.
Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Selahattin ve kızı Suriye Özkahraman'a silahla ateş açıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri Selahattin ve Suriye Özkahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve kızın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Olay, Çermik ilçesi Bayırbağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl yaşanan ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavganın ardından Selahattin Özkahraman ailesi ile birlikte ilçeyi terk etti. Yaklaşık bir yıl sonra dönen Selahattin Özkahraman, kızı Suriye Özkahraman ile birlikte köylerindeki bahçede budama işlemine girişti.
Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Selahattin ve kızı Suriye Özkahraman'a silahla ateş açıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri Selahattin ve Suriye Özkahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve kızın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Çermik, 3. Sayfa
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