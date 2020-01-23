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Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

23.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:33Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı
'ın ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Çermik ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Nazlı Demir, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu. Toplantıda konuşan Kaymakam Nazlı Demir, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizin tespit edilerek topluma kazandırılmaları için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymalıyız. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermiyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor" dedi.

Kaymakam Demir, toplantıya katılımlarından dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel

Kaynak: İHA

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