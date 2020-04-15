Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çernobil'de yangına yol açtığından şüphelenilen kişi yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarihin en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığını ve alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:48
Çernobil'de yangına yol açtığından şüphelenilen kişi yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarihin en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığını ve alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy  Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan ve endişelere yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı... Kiev ve çevresinde radyasyon miktarı normal seviyede" diye konuştu.

"PANİK YAPMAYIN"

Halka paniğe kapılmama çağrısı yapan Zelenskiy, Çernobil'deki yasak bölgede alevlerin tamamen söndürüldüğünü, nükleer santral, radyoaktif atık depoları ve kritik öneme sahip diğer objeler için herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

YANGINLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ukrayna güçleri, Çernobil yangınını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. Kendi köyünde çöpleri ateşe veren 37 yaşındaki erkek şüphelinin, daha sonra kor parçalarını kuru otların üzerine atarak yangının başlamasına yol açtığının belirlendiği ifade edildi. Nükleer felaketin ardından santralden yayılan radyoaktif atıkların gömülmesi için bölgede depolama merkezleri kurulmuştu. Ukrayna'da 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan patlama tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı.

YANGININ NEDENİ, KÜRESEL ISINMA

Öte yandan, Ukraynalı çevrebilimciler, Çernobil bölgesindeki ormanlık alanlarda hemen her yıl yangın çıkmasına karşılık bu yılki yangının kontrole alınamamasının en önemli nedeninin, küresel ısınma ve yağışların azalması olduğunu söylüyor. Ukraynalı çevre bilimciler, son birkaç yıl içinde Ukrayna'nın ikliminin değiştiğini ve Ukrayna'nın iklim bakımından Fransa'nın güney bölgelerinin iklimine benzemeye başladığını ifade ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Çernobil'de yangına yol açtığından şüphelenilen kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:29: Avcılar'ın sahili de, caddesi de dolu - Haber 11:28: Akademisyenlerden "Dünya Sanat Günü" için ev konseri - Haber 11:28: Ankaralı çiftçilere 400 ton nohut tohumu dağıtıldı - Haber 11:28: Trakyalı sağanak nedeniyle "evden çıkmıyor" - Haber 11:27: Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilinde 40 ton çöp toplandı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler